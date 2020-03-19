Звезда "Кадетства" задержан за пьяное нападение на врачей и полицейских

Кирилл Емельянов, актер кино, известный по ролям в сериале "Кадетство" и фильме "Сволочи", задержан в Москве.

Причина — нападение на врачей Скорой помощи и оказание сопротивления сотрудникам полиции.

По словам отца артиста, Емельянов действительно задержан и находится в отделении полиции в подмосковных Раменках.

"Где, вероятно, проведет ближайшие двое суток".

Как любой отец, Емельянов — старший уверен, что его сын "не мог с кем-то серьезно драться".

Однако, один из пострадавших врачей уже написал заявление в полицию. Да и прибывшие по вызову сотрудники ППС вряд ли "спустят на тормозах" оскорбления и мат "прилетевшие" в их адрес от актера.

Что же случилось

18 марта Кирилл Емельянов вернулся домой со съемок, выпил, чтобы расслабиться, и внезапно почувствовал себя плохо.

Приехавшая по вызову бригада Скорой обнаружила 28-летнего мужчину без сознания. Но, как только ему начали оказывать помощь, он очнулся и набросился на медиков с кулаками и нецензурными оскорблениями. Один из врачей получил травмы.

Что Емельянову за это будет

Как пояснили в полиции, все собранные по инциденту материалы направлены в следственные органы.