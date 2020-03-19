Кирилл Емельянов, актер кино, известный по ролям в сериале "Кадетство" и фильме "Сволочи", задержан в Москве.
Причина — нападение на врачей Скорой помощи и оказание сопротивления сотрудникам полиции.
По словам отца артиста, Емельянов действительно задержан и находится в отделении полиции в подмосковных Раменках.
"Где, вероятно, проведет ближайшие двое суток".
Как любой отец, Емельянов — старший уверен, что его сын "не мог с кем-то серьезно драться".
Однако, один из пострадавших врачей уже написал заявление в полицию. Да и прибывшие по вызову сотрудники ППС вряд ли "спустят на тормозах" оскорбления и мат "прилетевшие" в их адрес от актера.
18 марта Кирилл Емельянов вернулся домой со съемок, выпил, чтобы расслабиться, и внезапно почувствовал себя плохо.
Приехавшая по вызову бригада Скорой обнаружила 28-летнего мужчину без сознания. Но, как только ему начали оказывать помощь, он очнулся и набросился на медиков с кулаками и нецензурными оскорблениями. Один из врачей получил травмы.
Как пояснили в полиции, все собранные по инциденту материалы направлены в следственные органы.
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