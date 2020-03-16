Жизнь семерых жителей посёлка Усть-Уда Иркутской области оборвалась сегодня ночью в результате пожара.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в двухквартирном доме загорелась веранда.
В квартире пожарные обнаружили тела молодых женщин — 23 и 27 лет — и парня 1998 года рождения. Из дома спасатели вынесли четверых детей, которые отравились угарным газом.
"До прибытия Скорой детям пожарные проводили сердечно-легочную реанимацию. Однако позже, несмотря на усилия врачей, все четверо скончались в реанимации Усть-Удинской ЦРБ", — говорится в сообщении.
По словам соседей, взрослые могли быть в состоянии алкогольного опьянения — семья состояла на учете, как неблагополучная.
По данным МЧС, за 4 дня в Иркутской области на пожарах погибли 11 детей.
12 марта "Правда.Ру" писала о том, что в селе Казачинском Иркутской области на пожаре погибла целая семья — 5 человек.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.