Трое взрослых и четверо детей погибли в пожаре в Иркутской области

Жизнь семерых жителей посёлка Усть-Уда Иркутской области оборвалась сегодня ночью в результате пожара.

Усть-Уда

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в двухквартирном доме загорелась веранда.

В квартире пожарные обнаружили тела молодых женщин — 23 и 27 лет — и парня 1998 года рождения. Из дома спасатели вынесли четверых детей, которые отравились угарным газом.

"До прибытия Скорой детям пожарные проводили сердечно-легочную реанимацию. Однако позже, несмотря на усилия врачей, все четверо скончались в реанимации Усть-Удинской ЦРБ", — говорится в сообщении.

По словам соседей, взрослые могли быть в состоянии алкогольного опьянения — семья состояла на учете, как неблагополучная.

По данным МЧС, за 4 дня в Иркутской области на пожарах погибли 11 детей.

12 марта "Правда.Ру" писала о том, что в селе Казачинском Иркутской области на пожаре погибла целая семья — 5 человек.