Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области

Огненная трагедия, разыгравшаяся сегодня ночью в селе Казачинском Иркутской области, оборвала жизни целой семьи: сразу пять человек погибли в пожаре.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, проживавшие в частном доме супруги (мужчина 26 лет и женщина — 24) и трое их детей — 2013, 2016 и 2017 годов рождения — два мальчика и девочка не смогли выбраться наружу из загоревшегося строения.

"Семья благополучная, на учете в органах опеки не состояла. Все пятеро погибли, дом полностью уничтожен огнем", — говорится в сообщении спасателей.

На данный момент известно, что дом загорелся в 00:45 по местному времени (в 19:45 мск). К моменту прибытия пожарных он был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

Тушили строение 23 человека и восемь единиц техники.

"В 1:56 были обнаружены останки двух погибших. В 7:27 утра обнаружены биологические останки трех погибших", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Причины пожара устанавливаются, будет назначен ряд экспертиз.