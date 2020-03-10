Отказ фармацевта в одной из аптек Иркутска принимать обратно купленные ранее лекарственные препараты закончился тем, что покупательница, в прямом смысле слова, разнесла помещение.
Сообщение об этом появилось в местном паблике в соцсети ВКонтакте.
Как видно из опубликованного в ВК видео, женщину чем-то не устроил приобретенный ранее "Аллохол". Спокойные ответы фармацевта лишь "заводят" молодую женщину и она, констатировав вполне спокойным тоном:
"Довела человека. А здоровье для меня ценно!"
— вдруг начинает "крыть провизора отборным матом" и крушить в помещении все, до чего удается достать.
По данному факту сотрудниками полиции, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, начата проверка, по окончании которой будет принято правовое решение.
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