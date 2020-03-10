Иркутянка разгромила аптеку из-за спора с фармацевтом

Отказ фармацевта в одной из аптек Иркутска принимать обратно купленные ранее лекарственные препараты закончился тем, что покупательница, в прямом смысле слова, разнесла помещение.

Сообщение об этом появилось в местном паблике в соцсети ВКонтакте.

Как видно из опубликованного в ВК видео, женщину чем-то не устроил приобретенный ранее "Аллохол". Спокойные ответы фармацевта лишь "заводят" молодую женщину и она, констатировав вполне спокойным тоном:

"Довела человека. А здоровье для меня ценно!"

— вдруг начинает "крыть провизора отборным матом" и крушить в помещении все, до чего удается достать.

По данному факту сотрудниками полиции, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, начата проверка, по окончании которой будет принято правовое решение.