В Москве на улице Юных Ленинцев произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил пешехода, который оказался пожилой академик РАН Владимир Сыроватка. 88-летний ученый получил известность благодаря своим работам в области механизации и автоматизации сельского хозяйства.
Сейчас полиция работает на месте происшествия и выясняет детали инцидента. Ученый был госпитализирован с травмами.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.