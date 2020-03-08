В Москве автомобиль сбил 88-летнего академика РАН

В Москве на улице Юных Ленинцев произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил пешехода, который оказался пожилой академик РАН Владимир Сыроватка. 88-летний ученый получил известность благодаря своим работам в области механизации и автоматизации сельского хозяйства.

Сейчас полиция работает на месте происшествия и выясняет детали инцидента. Ученый был госпитализирован с травмами.