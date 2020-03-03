Самолет Владивосток - Москва экстренно сел в Хабаровске

Источник ТАСС в кругах, связанных с авиацией, рассказал об экстренной посадке самолета компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс "Владивосток-Москва" в Хабаровске. О причинах не сообщается, однако известно, что приземление прошло штатно.

"Рейс SU1703 из Владивостока в Москву благополучно сел в Хабаровске", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину посадки.

Анонимные сообщения

По некоторым данным, лайнер "Аэрофлота" спустя час после взлета подал сигнал тревоги над Хабаровским краем и изменил маршрут, чтобы приземлиться в аэропорту краевого центра.

Сотрудники авиакомпании уточнили, что лайнер совершил непредвиденную посадку после сообщения неизвестного об угрозе безопасности пассажиров и экипажа.