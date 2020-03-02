В России задержаны всевдомаги, "наколдовавшие" себе два миллиона рублей

В России полицейские Москвы и Костромы задержали участников группы "экстрасенсов", которые подозреваются в мошенничестве.

В России задержали группу лжеэкстрасенсов

"Злоумышленники размещали в сети Интернет и средствах массовой информации объявления о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их. Однако проблема требует незамедлительного вмешательства", — сообщила официальны представитель МВД Ирина Волк.

Всего задержаны 10 человек. Это глава группы — лжегадалка, а также ее сообщников. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено семь уголовных дел по статьям, предусматривающим наказание за мошенничество.

"Наколдовали" на два миллиона

За первый сеанс псевдоэкстрасенсы просили от 20 до 30 тысяч рублей. Следующие обращения оценивались дороже — от 50 до 850 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общая сумма, которую подозреваемым передали клиенты, составляет два миллиона рублей.