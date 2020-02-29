Стала известна причина смерти трех человек в московской бане

Три человека погибли в одном из банных комплексов Москвы из-за утопления. Среди них был муж блогера Екатерины Диденко и еще два гостя. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу RT, что у жертв была обнаружена вода в легких.

В полиции пояснили, что из-за реакции сухого льда и воды в воздухе образовалось большое количество дыма. Он привел к тому, что гости, находящиеся в бассейне, начали терять сознание. Фактически, жертвы утонули, а не скончались от отека легких, как говорилось ранее.