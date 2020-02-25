Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Крыму продолжаются поиски детей, унесенных в открытое море

Происшествия

В районе Сочи со вчерашнего вечера спасатели и волонтеры ищут двоих детей, которых волна смыла в море.

детей унесло волной в море

Все случилось в Лазаревском. Мальчишки пытались перейти реку Псезуапсе. Из-за высоких волн некоторое время они пробыли на небольшом островке. Но потом их накрыло волной и унесло в море.

Всю ночь продолжались поиски. Как рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю,

144 человека и 7 единиц техники обследуют береговую линию.

"Из-за того, что в районе Сочи море штормит — балла 4-5 — искать в воде сейчас невозможно. Утром будет задействована авиация", — рассказали спасатели.

Очевидцы сняли трагедию на видео

Очевидцами того, как детей унесло водой, стала Вера Марченко, местная жительница. Женщина гуляла на берегу, снимала видео и, помимо прочего, в кадр попали пропавшие позже мальчики.

"Им лет по 13-15. Они дурачились и пытались с одного берега Псезуапсе пережать на другой. На островке задержались. Там волны были очень большие, балла на 3. Один ребенок споткнулся и упал в воду. Его начало уносить в море, так как река бурная, течение сильное. Другой мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", — цитирует слова женщины РЕН-ТВ.

Новости Все >
В Крыму продолжаются поиски детей, унесенных в открытое море
Боевики ПНС обстреляли четыре района Триполи
Суворовцы Перми показали Шойгу собственного стреляющего робота
ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса
В Ялте пройдет выставка, посвященная женской красоте
"Птица-говорун" спасла хозяев от пожара
В центре Москвы открылся новый бьюти-проект
Глава Минстроя назвал резервы для реновации в РФ
"Вы больные, девочки": реакция Лаврова на грузинских журналисток. ВИДЕО
Как они делают это в юбке: депутат о работе женщин-полицейских
Последние материалы
Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня
Боевики ПНС обстреляли четыре района Триполи
"Географический язык": причины возникновения и лечение
Апартаменты как противоречивый формат недвижимости
Китай не погибнет и от обязательств не отказывается
Цветные революции - что подают под ярким фантиком
Суворовцы Перми показали Шойгу собственного стреляющего робота
ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса
В Ялте пройдет выставка, посвященная женской красоте
Эксперты прогнозируют всемирную эпидемию коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.

Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Украины
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Новости Украины
Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса
Соломон Соловьев Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Цветные революции - что подают под ярким фантиком Наталия Красовская Любовь Степушова Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации Любовь Степушова
Комментарии
Стало известно, что Елизавета II хранит в сумочке
Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция
Путин заявил об эффективности нацпроектов
ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Почему помилована израильская наркоперевозчица
"Вы больные, девочки": реакция Лаврова на грузинских журналисток. ВИДЕО
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ