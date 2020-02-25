В районе Сочи со вчерашнего вечера спасатели и волонтеры ищут двоих детей, которых волна смыла в море.
Все случилось в Лазаревском. Мальчишки пытались перейти реку Псезуапсе. Из-за высоких волн некоторое время они пробыли на небольшом островке. Но потом их накрыло волной и унесло в море.
Всю ночь продолжались поиски. Как рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю,
144 человека и 7 единиц техники обследуют береговую линию.
"Из-за того, что в районе Сочи море штормит — балла 4-5 — искать в воде сейчас невозможно. Утром будет задействована авиация", — рассказали спасатели.
Очевидцами того, как детей унесло водой, стала Вера Марченко, местная жительница. Женщина гуляла на берегу, снимала видео и, помимо прочего, в кадр попали пропавшие позже мальчики.
"Им лет по 13-15. Они дурачились и пытались с одного берега Псезуапсе пережать на другой. На островке задержались. Там волны были очень большие, балла на 3. Один ребенок споткнулся и упал в воду. Его начало уносить в море, так как река бурная, течение сильное. Другой мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", — цитирует слова женщины РЕН-ТВ.
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