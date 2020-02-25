В Крыму продолжаются поиски детей, унесенных в открытое море

В районе Сочи со вчерашнего вечера спасатели и волонтеры ищут двоих детей, которых волна смыла в море.

детей унесло волной в море

Все случилось в Лазаревском. Мальчишки пытались перейти реку Псезуапсе. Из-за высоких волн некоторое время они пробыли на небольшом островке. Но потом их накрыло волной и унесло в море.

Всю ночь продолжались поиски. Как рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю,

144 человека и 7 единиц техники обследуют береговую линию.

"Из-за того, что в районе Сочи море штормит — балла 4-5 — искать в воде сейчас невозможно. Утром будет задействована авиация", — рассказали спасатели.

Очевидцы сняли трагедию на видео

Очевидцами того, как детей унесло водой, стала Вера Марченко, местная жительница. Женщина гуляла на берегу, снимала видео и, помимо прочего, в кадр попали пропавшие позже мальчики.