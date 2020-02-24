Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде

Петербуржец в пылу пьяной ссоры выстрелил супруге в голову. 37-летний мужчина произвел выстрел из пневматической винтовки в голову 35-летней супруги. Сейчас он находится в СИЗО. Правоохранители сообщают, что мужчина всячески отказывался от заключения под стражу.

"Он возражал против стражи. Обстоятельства произошедшего он признает частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Мужчина пояснил суду, что очень любит потерпевшую, и попросил расстрелять себя", — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина находится под наблюдением медиков в больнице №17, у нее — черепно-мозговая травма и перелом височной кости. Мужчина — в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Супруги воспитывают двоих детей.

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