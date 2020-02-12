Ураган "Сабина" пронесся над Германией. Его итог — затопленные улицы городов.
В частности, проезд по дорогам затруднен в Гамбурге. Реки вышли из берегов: уровень воды на два метра выше среднего уровня паводка.
Порывы шквалистого ветра достигают 100 км/ч.
Синоптики предупреждают о шторме жителей Британии. Его назвали "Дэннис". Согласно прогнозам, непогода ожидается к выходным.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.