Улицы Гамбурга затоплены

Ураган "Сабина" пронесся над Германией. Его итог — затопленные улицы городов.

В частности, проезд по дорогам затруднен в Гамбурге. Реки вышли из берегов: уровень воды на два метра выше среднего уровня паводка.

Порывы шквалистого ветра достигают 100 км/ч.

Синоптики предупреждают о шторме жителей Британии. Его назвали "Дэннис". Согласно прогнозам, непогода ожидается к выходным.