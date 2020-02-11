На Британию надвигается сильный шторм

Сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются в Великобритании. К стране приближается шторм Дэннис.

Синоптики ожидают, что до Британии он дойдет к выходным. Жителей населенных пунктов предупреждают о возможном подтоплении домов и перерывах в работе электроснабжения.

"Сильный дождь, вызванный штормом "Дэннис", в выходные дни затронет некоторые части Англии и Уэльса и может привести к некоторым сбоям", — прогнозируют специалисты.

Стоит отметить, что страна недавно пережила другой шторм — Сиару.