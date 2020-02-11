Сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются в Великобритании. К стране приближается шторм Дэннис.
Синоптики ожидают, что до Британии он дойдет к выходным. Жителей населенных пунктов предупреждают о возможном подтоплении домов и перерывах в работе электроснабжения.
"Сильный дождь, вызванный штормом "Дэннис", в выходные дни затронет некоторые части Англии и Уэльса и может привести к некоторым сбоям", — прогнозируют специалисты.
Стоит отметить, что страна недавно пережила другой шторм — Сиару.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.