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Военнослужащие ВСУ торгуют военной помощью США на украинском "Авито"

Происшествия

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двоих военнослужащих, которые торговали военным имуществом, полученным Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве военной помощи.

Для того чтобы поймать продавцов, спецсотрудникам пришлось организовать контрольную закупку. Продавцы от ВСУ и "покупатели" СБУ встретились на территории Донбасса, где дислоцируются подразделения украинской армии.

Операция началась после проверки имущества воинских частей

"В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прошла проверка комиссии Минобороны Украины, в ходе которой проверялось использование оптических средств, полученных по линии помощи от США. Речь идет о приборах ночного видения. Результатом работы комиссии стало выявление пропажи трёх тепловизионных монокуляров Archer TMA-55L американского производства", — пишут украинские СМИ.

В результате операции СБУ были задержаны двое военнослужащих. Один из них — офицер штаба 58-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Он пытался реализовать тепловизор Archer. Второй продавец хотел получить деньги за беспилотник "Фантом".

Обе сделки военнослужащие оформили с помощью интернет-ресурса OLX — украинского аналога российского "Авито".

Темы сбу всу спецоперация военная помощь сша продажа военной техники
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