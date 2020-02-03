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В Королеве задержали пациента больницы, угрожавшего врачу гранатой

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские города Королева Московской области задержали пациента местной больницы, который требовал отпустить его домой. При этом он угрожал врачу, держа в руках предмет, похожий на боевую гранату.


В Королеве задержали пациента больницы, угрожавшего врачу гранатой

Врач медучреждения сообщил о происшествии в Дежурную часть УМВД России по городу Королеву. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что злоумышленник — ранее судимый 43-летний житель г. о. Балашиха.

"На место происшествия были вызваны взрывотехники, а медицинский персонал и пациенты эвакуированы. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя, им оказался ранее судимый 43-летний житель г. о. Балашиха. В ходе осмотра личных вещей задержанного обнаружен предмет, визуально схожий с гранатой, который направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр", — рассказала о подробностях Петрова.

Что грозит нарушителю спокойствия больницы

На злоумышленника завели уголовное дело, предусматривающее наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В случае если вина правонарушителя будет доказана, суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Темы королев пациент граната больница происшествие московская область
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