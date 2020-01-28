В Алжире разбился военный самолет

На северо-востоке Алжира разбился военный самолет.
Как сообщает Algerie 24, борт рухнул в вилайяте Умм-эль-Буаги.
"Военный самолет разбился в населенном пункте Драа Тафецца, коммуна Айн-Зитун, вилайя Умм-эль-Буаги, сообщают сразу несколько свидетелей. Кроме того, видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают, что самолет загорелся после его крушения. Для эвакуации пострадавших были также направлены подразделения гражданской обороны", — говорится в сообщении.
По непроверенным данным, разбившийся самолет принадлежит 121-й истребительной эскадрилье ВВС Алжира.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что пилот и штурман погибли.
Официального подтверждения этой информации нет.
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