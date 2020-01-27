Женщина в Австралии умерла на конкурсе по поеданиюпо бисквитов

Для 60-летней жительницы Австралии традиционный конкурс на скоростное поедание шоколадных бисквитов закончился печально. Как сообщает «Би-би-си», участникам соревнования в отеле Херви-Бей нужно было съесть как можно больше пирожного за определенное время. Пожилая австралийка из числа конкурсантов внезапно почувствовала себя плохо.

Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, ожидая прибытия медиков, оказали первую доврачебную помощь. Прибывшие врачи забрали пациентку и отвезли в больницу. Спасти ее не удалось. Как стало известно, женщина умерла, не перенеся приступа эпилепсии. Администрация выразила соболезнования близким погибшей, чье имя не называется.

История конкурса на скоростное поедание блюд

Конкурсы на скоростное поедание десертов и других блюд - традиционное развлечение в День Австралии. Он отмечается 26 января и напоминает о начале освоения континента европейцами. В этот день в 1788 году британец Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и поднял флаг своей страны над первой колонии, названной Новый Южный Уэльс.