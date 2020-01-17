28-летняя жительница Новосибирска убила свою 9-летнюю дочь

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в убийстве 9-летнего ребенка.

Следователи установили, что утром 16 января 28-летняя женщина убила ребенка.

Она задушила свою 9-летнюю дочь

После этого она выбросилась из окна 8-го этажа.

Женщину доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело.

"Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать убила детей после приговора суда.