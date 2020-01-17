В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в убийстве 9-летнего ребенка.
Следователи установили, что утром 16 января 28-летняя женщина убила ребенка.
После этого она выбросилась из окна 8-го этажа.
Женщину доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело.
"Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СКР по Новосибирской области.
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