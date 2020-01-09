Украинцы хотят найти российскую ракету на месте катастрофы в Иране

Украинские следователи хотят провести поиск возможных обломков российской ракеты на месте крушения самолета в тегеранском аэропорту.

Об этом они задумались после того, как увидели информацию в Интернете, сообщил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он уточнил, что украинцы планируют использовать опыт, полученный при расследовании падения "Boeing" над Донецком в 2014 году.

Украина рассматривает различные версии крушения авиалайнера "Между народных авиалиний Украины", в том числе возможный ракетный удар, столкновение, разрушение двигателя или терроризм, написал он в своем Facebook.

Напомним, иранские эксперты ранее заявили, что "Boeing-737" загорелся в воздухе. Версия, что борт был поражён ракетой, была отметена почти сразу.