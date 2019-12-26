Власти Японии казнили гражданина Китая за убийство семьи

Гражданина Китая, которого осудили власти Японии за убийство семьи в 2003 году, был казнен 26 декабря, заявил министр юстиции страны Масако Мори.

Подсудимому был вынесен приговор еще в 2011 году. По словам Мори, приговор был приведен в исполнение после тщательного изучения материалов дела.

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