Галина Волчек экстренно госпитализирована в отделение реанимации

Срочные сообщения об экстренной госпитализации Галины Волчек, российского режиссера, художественного руководителя театра "Современник" поступают на сайты информагентств сегодня, 24 декабря.

По имеющейся информации, 86-летняя Волчек на "Скорой помощи" доставлена в реанимацию. У нее, как сообщается, проблемы с сердцем.

ИА "Известия" информируют, что она находится в коме. Эти данные пока не подтверждены.

Летом режиссер уже проходила лечение. По данным департамента здравоохранения Москвы, она перенесла операцию.

Галина Волчек в 1956 году стала одним из сооснователей театра "Современник". Придя туда актрисой, уже в начале 60-х годов стала сама ставить спектакли. В 1971 году была назначена главным режиссером, а в 1989 — худруком.