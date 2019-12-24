Срочные сообщения об экстренной госпитализации Галины Волчек, российского режиссера, художественного руководителя театра "Современник" поступают на сайты информагентств сегодня, 24 декабря.
По имеющейся информации, 86-летняя Волчек на "Скорой помощи" доставлена в реанимацию. У нее, как сообщается, проблемы с сердцем.
ИА "Известия" информируют, что она находится в коме. Эти данные пока не подтверждены.
Летом режиссер уже проходила лечение. По данным департамента здравоохранения Москвы, она перенесла операцию.
Галина Волчек в 1956 году стала одним из сооснователей театра "Современник". Придя туда актрисой, уже в начале 60-х годов стала сама ставить спектакли. В 1971 году была назначена главным режиссером, а в 1989 — худруком.
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