Монтажник погиб в Санкт-Петербурге во время шторма

Во время начавшегося вечером 18 декабря в Санкт-Петербурге шторма монтажник погиб под обрушившимися строительными конструкциями.

Тело гражданина Узбекистана обнаружили на одной из городских стройплощадок. Предположительно, леса на него обрушил мощный порыв ветра.

Этой ночью такие порывы достигали 15-20, а у берега — даже 24 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила о десяти поваленных конструкциях, включая строительные. Также шторм свалил 41 дерево, повредил кровлю 16 домов и нанёс урон пяти автомашинам.

В четверг опасность шторма сохранится, по предсказаниям синоптиков, ветер может дуть порывами до 28 м/с. Дамба на Невской губе закрыта, чтоб избежать вероятного наводнения.