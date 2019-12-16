Жительница Петербурга пыталась выкинуть в окно родную дочь

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, грозившейся выкинуть малолетнюю дочь в окно. Сама она уже отправлена в психиатрическую лечебницу.

Инцидент произошёл ранним утром в субботу, 14 декабря. Полицию и экстренные службы вызвали соседи женщины, которая выбрасывала в окно вещи, держа на руках маленькую дочь. В итоге участковый вместе с отрядом МЧС проник в квартиру и забрал двухлетнего ребёнка из рук невменяемой матери.

Её дочь и 12-летний сын сейчасотправлены в детское медучреждение, их жизнь и здоровье вне опасности. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ СК по Петербургу, проходит проверка деятельности социальных служб, которые, возможно, проглядели кризис в семье.

А вот ребёнка, в колени которого вросла гречка, на которую его ставили родители в наказание, решили не забирать из семьи, напоминает "Правда.Ру".