Органы опеки не заберут у матери ребенка, которого истязали гречкой

На первом судебном заседании по делу об истязании восьмилетнего мальчика, которое прошло 16 декабря, органы опеки сообщили, что не планируют забирать ребенка у матери. Причину такого решения раскрыла представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"По нашей инициативе после произошедшего ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, но 1 сентября мальчика вернули матери - она стала жить в другой квартире и вела себе положительно, ребенку нужно было ходить в школу. Сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери, у них хорошие отношения. Законных оснований для обращения в суд об изъятия ребенка из семьи и лишении женщины родительских прав у органов опеки нет", - пояснила сотрудница Следственного комитета.

Также СК установил, что мать - единственная родственница мальчика, поскольку она сама выросла в детском доме.