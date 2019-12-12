Десять пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.
Об этом рассказали в администрации Мурманской области. Между тем СМИ уже говорят об 11 пострадавших. Кроме того, три человека якобы числятся пропавшими без вести (об одном пропавшем говорили почти с самого начала пожара, официальных комментариев на эту тему до сих пор не поступало).
Дым от горящего крейсера окутал ближайшие здания, относящиеся к 35-му судоремонтному заводу, который и проводил работы на "Адмирале Кузнецове". Как сообщают СМИ, вблизи завода ощутим запах гари.
Ранее сообщалось, что пылающий энергоотсек придётся залить водой, чтоб спасти авианосец, напоминает "Правда.Ру".
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.