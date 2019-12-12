Десять пострадавших с "Адмирала Кузнецова" госпитализированы

Десять пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.

Об этом рассказали в администрации Мурманской области. Между тем СМИ уже говорят об 11 пострадавших. Кроме того, три человека якобы числятся пропавшими без вести (об одном пропавшем говорили почти с самого начала пожара, официальных комментариев на эту тему до сих пор не поступало).

Дым от горящего крейсера окутал ближайшие здания, относящиеся к 35-му судоремонтному заводу, который и проводил работы на "Адмирале Кузнецове". Как сообщают СМИ, вблизи завода ощутим запах гари.

Ранее сообщалось, что пылающий энергоотсек придётся залить водой, чтоб спасти авианосец, напоминает "Правда.Ру".