Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" достигла 600 кв.м.

Площадь пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров, на судне загорелась проводка. СМИ говорят о шести пострадавших, руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) это отрицает.

Президент ОСК Алексей Рахманов заявил об отсутствии пострадавших среди персонала судоремонтного завода.

При этом средства массовой информации говорят о шести пострадавших от пламени, включая одного человека в тяжёлом состоянии. Кроме того, один из работавших в трюме сотрудников завода, по сообщениям, пропал без вести.

"Продолжается борьба за живучесть корабля", — добавил Рахманов

Между тем площадь пожара достигла, по сообщениям, 600 квадратных метров — точно определить её не позволяет сильное задымление. Сложность пожара достигла второго ранга. Региональное ГУ МЧС отказывается комментировать ситуацию с возгоранием.