СМИ: число пострадавших от пожара на "Адмирале Кузнецове" выросло до 10

Горящий энергоотсек на крейсере "Адмирал Кузнецов" зальют водой, чтобы сохранить корабль и предотвратить распространение пламени. Число пострадавших от огня выросло до 10 человек.

Такие данные приводит агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. При этом неясно, сколько из пострадавших военнослужащих, а сколько — ремонтных рабочих "Звёздочки".

Напомним, ранее пресс-служба Северного флота сообщила о том, что два члена экипажа "Адмирала Кузнецова" получили неопасные ожоги дыхательных путей при тушении пожара. Информация о других пострадавших, а также о сотруднике судоремонтного завода, пропавшем без вести, официально не подтверждена.

По официальным данным, возгорание локализовано. Однако СМИ сообщают, что ситуация остаётся довольно тяжёлой, а к месту пожара на крейсере стягиваются дополнительные силы.

Ранее эксперты отметили, что так как во время ремонта на авианосном крейсере нет ни самолётов, ни боеприпасов, ущерб от огня должен быть минимальным.