При тушении пожара на крейсере "Адмрал кузнецов" двое военнослужащих получили ожоги дыхательных путей, сообщает Министерство обороны.
Угрозы жизням пострадавших в настоящий момент нет.
Более ранние сообщения СМИ о пострадавших среди гражданского персонала судоремонтного завода до сих пор не получили официального подтверждения. Пресс-служба центра "Звёздочка" заявила, что не имеет информации о пострадавших среди рабочих.
При этом представители судоремонтного центра отметили, что на борту "Адмирала Кузнецова" находился, помимо рабочих, также и военный контингент.
"Экипаж там все принимает и всем командует", — пояснил представитель "Звёздочки".
Именно эти военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в тушении с момента возникновения возгорания, и пострадали от дыма.
Пресс-служба Северного флота также официально подтвердила, что на крйесере нет боеприпасов, и угроза взрыва отсутствует.
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