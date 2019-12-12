Двое военнослужащих пострадали при тушении "Адмирала Кузнецова"

При тушении пожара на крейсере "Адмрал кузнецов" двое военнослужащих получили ожоги дыхательных путей, сообщает Министерство обороны.

Угрозы жизням пострадавших в настоящий момент нет.

Более ранние сообщения СМИ о пострадавших среди гражданского персонала судоремонтного завода до сих пор не получили официального подтверждения. Пресс-служба центра "Звёздочка" заявила, что не имеет информации о пострадавших среди рабочих.

При этом представители судоремонтного центра отметили, что на борту "Адмирала Кузнецова" находился, помимо рабочих, также и военный контингент.

"Экипаж там все принимает и всем командует", — пояснил представитель "Звёздочки".

Именно эти военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в тушении с момента возникновения возгорания, и пострадали от дыма.

Пресс-служба Северного флота также официально подтвердила, что на крйесере нет боеприпасов, и угроза взрыва отсутствует.