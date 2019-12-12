В Краснодарском крае разбился боевой вертолёт. Экипаж погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Его еще называют "Ночной охотник".

ЧП произошло поздним вечером 11 декабря.

Как сообщили в Минобороны, вертолет, обломки которого найдены на территории воинской части, рядом со станицей Платнировская, приписан к 55-му отдельному Кореновскому полку.

На борту в момент крушения были двое военных: Руслан Кушниренко, командир эскадрильи и Алексей Склянкин, второй пилот, подполковник. Они оба погибли.

По предварительной версии, причиной аварии вертолета мог стать сильный туман в районе аэродрома.

На месте крушения работает комиссия Главкома ВКС России.