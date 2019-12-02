Исламисты убили 14 человек в церкви в Буркина-Фасо

14 человек погибли и ещё несколько получили ранения при нападении на протестантскую церковь в Буркина-Фасо. Атака исламистов произошла во время воскресной службы.

О количестве жертв сообщил президент страны Рок Марк Кристиан Каборе через свой аккаунт в Twitter. Он пожелал всем раненным скорейшего выздоровления, выразил соболезнования семьям погибших, а также назвал случившееся "варварской атакой".

Нападение произошло в деревне Хантоукоура 1 декабря. Силовики страны активно прочесывают район атаки в поисках нападавших.

Это не первая атака на христианские церкви во время службы, произошедшая в Африке за этот год. Буркина-Фасо особенно часто страдает от приверженцев радикального ислама, предположительно связанных с "Аль-Каидой" и ИГ (запрещено в России).