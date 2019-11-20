Пьяная рентгенолог в райбольнице пыталась вести прием пациентов

Сегодня в соцсетях города Семилуки появилось видео, на котором абсолютно пьяная женщина — врач в рентгенкабинете пытается работать. Именно что пытается, потому что делать что-либо в своем состоянии она не может. Как поясняет "голос за кадром", дело происходит в Семилукской больнице, в Воронежской области.

"Вот чувырла, чучело пьяное. Как до работы-то дошла?", "Хорошо хоть на ногах стоит", — пишут в комментариях пользователи.

Как оказалось, ролик выложили родители семилетнего ребенка, которому нужно было сделать снимок. Но — увы — пьяная рентгенолог на такой "подвиг" оказалась не способна.

Главврач больницы уже дал комментарий инцидента во вверенном ему лечебном учреждении. Алексей Акульшин сказал, что в тот же день доктор была сначала отстранена от работы, а чуть позже и уволена.

"Вызвали полицию. При сотрудниках провели медосвидетельствование. Доктор объяснила свой поступок семейными проблемами", — говорит главврач. Сейчас, по его словам, больница работает в обычном режиме.

Фото: © YouTube