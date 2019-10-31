Школьница из Липецкой области заказала убийство отца и мачехи

Сотрудники правоохранительных органов задержали в поселке Солидарности под Липецком 22-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, нападение было совершено по просьбе 15-летней подруги молодого человека. Она захотела убить родного отца и мачеху.

Дочь хозяина дома впустила убийцу через окно. Спрятавшись в туалете, он ждал, когда домочадцы уснут. Однако, услышав в коридоре голос женщины, он вышел и нанес ей удары ножом в грудь. Женщина закричала, а злоумышленник, не желая быть обнаруженным, выбежал на улицу. Его подруга — заказчица выманила отца на порог дома, где ему были нанесены удары ножом в спину.

После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства. Потерпевший самостоятельно вызвал "скорую помощь". Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а его экстренно госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.

К настоящему моменту преступная пара задержана. Ведется расследование, в рамках которого "будут выясняться условия воспитания и проживания несовершеннолетней в семье, устанавливаться причины и обстоятельства, побудившие её к расправе с близким человеком", — написано на сайте липецкого СК.

Фото: lipetsk.sledcom.ru