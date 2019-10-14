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Житель Калининграда использовал свое тело для контрабанды наркотиков

Происшествия print

Транспортная полиция задержала жителя Калининграда по подозрению в хранении наркотических веществ. При обыске в его теле обнаружили 77 небольших свертков с наркотиками. Примечательно, что все свертки хранились в прямой кишке задержанного.

Экспертиза показала, что порошкообразное вещество в свертках - это наркотическое вещество под названием "белый китаец", содержащее метадон и карфентанил. 43-летний калиниградец уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он уже привлекался за грабеж, кражу, а также хранение и сбыт наркотиков.

Темы полиция наркотики контрабанда калининград
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