Житель Калининграда использовал свое тело для контрабанды наркотиков

Транспортная полиция задержала жителя Калининграда по подозрению в хранении наркотических веществ. При обыске в его теле обнаружили 77 небольших свертков с наркотиками. Примечательно, что все свертки хранились в прямой кишке задержанного.

Экспертиза показала, что порошкообразное вещество в свертках - это наркотическое вещество под названием "белый китаец", содержащее метадон и карфентанил. 43-летний калиниградец уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он уже привлекался за грабеж, кражу, а также хранение и сбыт наркотиков.