На иранском танкере у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

На иранском нефтяном танкере, расположенном в Красном море недалеко от порта Джедда в Саудовской Аравии, произошел взрыв. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По данным журналистов, взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. На судне начался пожар, были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.