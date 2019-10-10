Учитель ОБЖ избил учеников по время урока в тюменской школе

Ученики средней школы в Тюменской области сняли на видео учителя, который избивал и оскорблял подростков. Конфликтом заинтересовались в районной прокуратуре и начали проверку.

"Сегодня в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео о непедагогичном поведении учителя Боровской средней школы Тюменского района. Прокуратура района начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям учителя", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в администрации Тюменского района, в школу выехала комиссия управления образования. Попавший на видео мужчина работает в учебном заведении учителем ОБЖ.

По словам учеников школы, педагог - "очень позитивный и добрый человек", а попавший на видео класс известен своим плохим поведением. "С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося", - рассказал один из школьников, передает Telegram-канал Mash.