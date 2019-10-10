На территории аэропорта города Линц в Австрии произошел взрыв

Девять человек пострадали в результате взрыва на территории аэропорта в австрийском городе Линц. Об этом сообщает местная газета Kronen Zeitung.

По информации журналистов, ЧП произошло на предприятии по переработке мусора. Другие подробности издание пока не приводит. В результате девять человек получили ранения. В тяжелом состоянии находятся трое из них.

Линц - город в Верхней Австрии, расположенный на реке Дунай между Зальцбургом и Веной.

Напомним, в сентябре девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии. Инцидент произошел в городе Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар, в результате чего произошло обрушение дома.