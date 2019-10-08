В одном из мебельных центров Екатеринбурга на двухлетнего ребенка упал шкаф.
Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области, передают "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, ребенок получил травмы.
В данный момент следователи проводят проверку на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления и устанавливают степень причиненного здоровью ребенка вреда.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.