В мебельном центре Екатеринбурга на двухлетнего ребенка упал шкаф

В одном из мебельных центров Екатеринбурга на двухлетнего ребенка упал шкаф.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, ребенок получил травмы.

В данный момент следователи проводят проверку на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления и устанавливают степень причиненного здоровью ребенка вреда.