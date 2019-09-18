Россиянка ранила себя, пытаясь сделать селфи с пистолетом

Жительница Омска ранила себя из травматического пистолета, попытавшись сделать селфи. Вместо кнопки на экране телефона она нажала спусковой крючок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Женщина, пока ее сожитель вышел в другую комнату, взяла его травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок", - отмечается в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. У мужчины изъяли оружие. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление холодного оружия".