Жительница Омска ранила себя из травматического пистолета, попытавшись сделать селфи. Вместо кнопки на экране телефона она нажала спусковой крючок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Женщина, пока ее сожитель вышел в другую комнату, взяла его травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок", - отмечается в сообщении.
Пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. У мужчины изъяли оружие. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление холодного оружия".
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