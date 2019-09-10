СК изучит случай детской работорговли в WhatsApp

Попытка продать несовершеннолетнего через мобильный мессенджер выявлена правоохранителями, сообщает Следственный комитет.

Ранее жителю Москвы в группе мессенджера "Реклама онлайн" пришло пять сообщений, предлагающих приобрести ребенка за деньги. Объявлена проверка, обстоятельства устанавливаются.

"Лента.Ру" передает со ссылкой на свой источник, что использовался популярный менеджер WhatsApp.

Ранее в Амурской области полиция возбудила административное дело по факту распространения в WhatsApp ложной информации о том, что в затопившей село Угловое воде содержатся цианиды.