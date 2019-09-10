Попытка продать несовершеннолетнего через мобильный мессенджер выявлена правоохранителями, сообщает Следственный комитет.
Ранее жителю Москвы в группе мессенджера "Реклама онлайн" пришло пять сообщений, предлагающих приобрести ребенка за деньги. Объявлена проверка, обстоятельства устанавливаются.
"Лента.Ру" передает со ссылкой на свой источник, что использовался популярный менеджер WhatsApp.
Ранее в Амурской области полиция возбудила административное дело по факту распространения в WhatsApp ложной информации о том, что в затопившей село Угловое воде содержатся цианиды.
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Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!