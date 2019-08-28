Авторам панических рассылок в WhatsApp грозит штраф до 100 тысяч рублей

В Амурской области полиция возбудила административное дело по факту распространения в мессенджере WhatsApp ложной информации о том, что в затопившей село Угловое воде содержатся цианиды.

Позднее специалисты провели анализ воды в населенном пункте. Присутствия цианидов в пробах они так и не обнаружили.

Правоохранительные органы нашли местную жительницу, которая распространяла информацию о якобы зараженной воде. В отношении женщины возбудили административное дело по статье "злоупотребление свободой массовой информации". Результаты административного расследования находятся на контроле областной прокуратуры. Региональная прокуратура также проводит проверку по факту распространения недостоверной информации о последствиях паводка.

По словам помощника прокурора Амурской области Юлии Акушевой, женщине грозит штраф до ста тысяч рублей, однако конкретное наказание в этом случае определит суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Череповецкий городской суд оставил в силе решение мирового суда, назначившего жителю города 280 часов обязательных работ и штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление главы и мэра Череповца.

Читайте также: Полковник из США обозвал украинских военных "необразованными пьяницами"