Житель Мегиона устроил курятник в чужом гараже

Житель Мегиона — города в Ханты-Мансийском автономном округе — украл гараж и превратил его в курятник.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Подозреваемый в совершении преступления обратил внимание, что гараж, хозяин которого умер, пустует. Находчивый 64-летний житель Мегиона, недолго думая, устроил в пустующим гараже курятник.

Птицеферма существовала до тех пор, пока дочь покойного — ей по праву наследования принадлежит гараж — не обратилась в полицию.

Пострадавшая сторона оценила ущерб в 4,5 тысячи рублей.