Житель Мегиона — города в Ханты-Мансийском автономном округе — украл гараж и превратил его в курятник.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
Подозреваемый в совершении преступления обратил внимание, что гараж, хозяин которого умер, пустует. Находчивый 64-летний житель Мегиона, недолго думая, устроил в пустующим гараже курятник.
Птицеферма существовала до тех пор, пока дочь покойного — ей по праву наследования принадлежит гараж — не обратилась в полицию.
Пострадавшая сторона оценила ущерб в 4,5 тысячи рублей.
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