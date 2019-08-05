17-летний британец сбросил ребенка с десятого этажа лондонской галереи

Полиция Лондона, столицы Великобритании, задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Инцидент произошел на десятом этаже галереи Тейт Модерн. Молодой британец перебросил шестилетнего мальчика через полутораметровое ограждение смотровой площадки.

Очевидцы рассказывают, что все это произошло на глазах у матери ребенка.

Как сообщает The Guardian, мальчик упал на крышу основного корпуса на уровне пятого этажа. В данный момент он находится в госпитале. Медики оценивают его состояние как критическое.

Сообщается, что до прибытия полиции прочие посетители музея не давали подростку, сбросившемся ребенка с крыши, покинуть здание.

Ранее в селе под Саратовом пропавшего мальчика нашли в холодильнике мертвым.

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