В Александрово-Гайском районе Саратовской области погиб 8-летний ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации Саратовской области.
О пропаже ребенка стало известно еще 8 июня — о пропаже мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать.
Спустя сутки тело мальчика без признаков жизни в старом холодильнике "Зил" в хозяйственной постройке при доме обнаружил дядя мальчика.
В данный момент специалисты пытаются выяснить, от чего именно погиб ребенок.
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