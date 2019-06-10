В Саратовской области пропавшего ребенка нашли в холодильнике мертвым

В Александрово-Гайском районе Саратовской области погиб 8-летний ребенок.



Два ребенка погибли при пожаре в подмосковном Серпухове / Новости от 16.04.2019 03:33

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации Саратовской области.

О пропаже ребенка стало известно еще 8 июня — о пропаже мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать.

Спустя сутки тело мальчика без признаков жизни в старом холодильнике "Зил" в хозяйственной постройке при доме обнаружил дядя мальчика.

В данный момент специалисты пытаются выяснить, от чего именно погиб ребенок.