Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе

В социальных сетях распространяется информация о запланированной встрече избирателей с кандидатами в депутаты в Мосгордуму. Молодых жителей столицы призывают выйти на несанционированную акцию.

- В этом случае ответственность должны нести прежде всего те самые кандидаты в Мосгордуму, которые позволяют от своего имени собирать людей, - заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы, заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД по г. Москве Вадим Горшенин. - Это типичная провокация против общественного порядка.

Уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в установленные законом сроки - не более 10 и не позднее пяти дней до предполагаемой даты мероприятия. Поэтому бойцы Росгвардии и сотрудники столичной полиции обязаны будут реагировать на нарушение законодательства.

И мне кажется, - добавил Горшенин, - что именно жесткой реакции правоохранителей провокаторы и добиваются. Более того, они сами попытаются оказаться быть задержанными: ведь это самый лучший пиар для участия в предвыборной кампании. А если с ними будут задержаны еще и рядовые участники (а скорее всего, так и будет), это даст возможность говорить о своем "единении с обществом". В данном случае речь идет об использовании именно этой грязной политической технологии.

Полагаю, что в этом случае безусловно Мосгоризбирком должен снимать любых кандидатов с предвыборной гонки: если еще до получения депутатского статуса люди ведут себя таким образом, что будет после? Если в акции примут участие действующие городские и муниципальные депутаты, то городу надо подумать о лишении полномочий таковых. Закон должны соблюдать все - как облаченные властью, так и простые граждане.