Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе

Происшествия print

В социальных сетях распространяется информация о запланированной встрече избирателей с кандидатами в депутаты в Мосгордуму. Молодых жителей столицы призывают выйти на несанционированную акцию.

- В этом случае ответственность должны нести прежде всего те самые кандидаты в Мосгордуму, которые позволяют от своего имени собирать людей, - заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы, заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД по г. Москве Вадим Горшенин. - Это типичная провокация против общественного порядка.

Уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в установленные законом сроки - не более 10 и не позднее пяти дней до предполагаемой даты мероприятия. Поэтому бойцы Росгвардии и сотрудники столичной полиции обязаны будут реагировать на нарушение законодательства.

И мне кажется, - добавил Горшенин, - что именно  жесткой реакции правоохранителей провокаторы и добиваются. Более того, они сами попытаются оказаться быть задержанными: ведь это самый лучший пиар для участия в предвыборной кампании. А если с ними будут задержаны еще и рядовые участники (а скорее всего, так и будет), это даст возможность говорить о своем "единении с обществом". В данном случае речь идет об использовании именно этой грязной политической технологии.

Полагаю, что в этом случае безусловно Мосгоризбирком должен снимать любых кандидатов с предвыборной гонки: если еще до получения депутатского статуса люди ведут себя таким образом, что будет после? Если в акции примут участие действующие городские и муниципальные депутаты, то городу надо подумать о лишении полномочий таковых. Закон должны соблюдать все - как облаченные властью, так и простые граждане.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Пищевые источники железа
Недвижимость
Копим на квартиру - лучшие способы
Новости спорта
А знаете ли вы... о бадминтоне
Новости Все >
Спасатели нашли тело последней погибшей на переправе через реку в Туве
Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка
Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе
Грузовик сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Последние материалы
Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка
Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе
Грузовик сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии
Пищевые источники железа
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Новости Грузии
Зурабишвили не смогла опровергнуть слова Путина о геноциде осетин и абхазов
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие

Российский историк объяснил, почему к 75-летию великой Победы появились предложения из Германии снести памятник, посвященный победе армии СССР под Прохоровкой.

Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Бывший СССР
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Власть
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Православие
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Житейские истории
Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи
Мария Кравцова Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви Мария Кравцова Любовь Степушова Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов
Комментарии
CNN: Поставки С-400 в Турцию - это драма, за которой наблюдает Кремль
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
России предложат конституционный переворот?
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
Генпрокуратура, Роскомнадзор и полиция получат право определять фейки
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Чем заменить коровье молоко?
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
России предложат конституционный переворот?
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Турецкие отели выставляют некоторые продукты на шведский стол повторно
России предложат конституционный переворот?
"Всемирный конгресс украинцев" в России ﻿не только "ел сало и пил горилку"
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ