В интернете появились кадры подводной лодки "Оренбург" от 3 июля. В данный момент она находится на базе Северного морского флота в Североморске. Фотография сделана корреспондентом ТАСС.
На заднем плане находится спасательный буксир Северного флота. На переднем плане - атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», которая является носителем глубоководного аппарата АС-21 "Лошарик". Аппарат способен погружаться до шести тысяч метров, а также перемещаться со скоростью 11 километров в час. "Лошарик" выполнял задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море, когда на аппарате начался пожар.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за дефекта аккумуляторных батарей. Об этом "Правда.Ру" сообщала своим читателям. Такую версию, передает издание "Российский диалог", якобы высказал источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации. Также анонимный источник отметил, сообщают средства массовой информации, что официальное расследование происшествия займет как минимум две недели.
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