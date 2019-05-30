Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Жительница британского города Бертли, в прошлом лауреат премии "Мама года", признана виновной в непредумышленном убийстве мужа.



В пьяной ссоре жена нанесла мужу ножевое ранение / Новости от 13.03.2019 13:00

Как уточняет издание The Daily Mail, женщина собиралась пойти в местный бар, однако супруг отказался выпустить ее, а затем и вовсе набросился на нее с кулаками. На суде женщина призналась, что из-за опасений за собственную жизнь она дважды ударила мужа кухонным ножом в сердце. Мужчине удалось вызвать неотложную помощь, но ранения оказались смертельными.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину в состоянии аффекта, она повторяла: "Это была просто ссора, все вышло из-под контроля". Адвокаты подсудимой представили доказательства того, что она действовала в рамках самообороны.

Женщину признали "Мамой года" по версии местной газеты после того, как она собрала 500 тысяч фунтов стерлингов (более 40 миллионов рублей) на лечение дочери. Позднее врачам не удалось спасти девочке жизнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница британского Ливерпуля заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта.

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