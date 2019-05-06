Найдены два бортовых самописца сгоревшего в Шереметьево самолета

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево найдены два бортовых самописца.

Об этом средствам массовой информации сообщают источники в МЧС РФ.

Сообщается также, что еще два бортовых самописца обнаружить пока не удалось. Они находились в хвостовой части воздушного судна. Именно хвост самолет наиболее всего пострадал от пожара и жесткой посадки.

Напомним, что направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 вчера совершил аварийную посадку в Шереметьево. На его борту находились 78 человек.

По уточненным данным Следственного комитета Российской Федерации, трагедия унесла жизни 41 человека.

Фото: facebook.com/ @MNS.GOV.UA