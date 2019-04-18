Дмитрия Быкова частным самолетом отправили из Уфы в Москву

Писатель и публицист Дмитрий Быков, оказавшийся в тяжелом состоянии в реанимации больницы Уфы, отправлен для продолжения лечения в Москву. Для транспортировки пациента предоставлен частный самолет.



Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Быков был госпитализирован сразу же после прибытия самолетом в Уфу 16 апреля из Екатеринбурга. Во время полета писателю стало плохо. По словам пассажиров, которые приводит telegram-канал Mash, Быкова вырвало, когда самолет находился на высоте 10 тысяч метров.

"Командир судна подумал, что Быков пьян, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе", — рассказал очевидец.

Уфимские врачи предположили, что у писателя случился инсульт, однако более детальное обследование не подтвердило этот диагноз. 17 апреля по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой состоялась телеконсультация по состоянию Дмитрия Быкова с участием ведущих специалистов министерства. По ее итогам транспортировка пациента в Москву была признана нецелесообразной из-за риска осложнений.

18 апреля состояние писателя немного улучшилось, после чего было решено отправить его в одну из столичных клиник. В аэропорт пациента доставил реанимобиль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в больнице Уфы Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также

Мария Захарова vs Дмитрий Быков: стихотворный "баттл"

Дмитрий Быков критикует ищущих недоделки в Сочи