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Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому в уфимской больнице

Происшествия

Писатель и публицист Дмитрий Быков, доставленный с борта самолета в одну из больниц Уфы, введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.


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16 апреля в Уфе должна была состояться публичная лекция Быкова, однако в самолете из Екатеринбурга он почувствовал себя плохо, так что сразу же после приземления его забрали медики. Специалисты отметили у пациента нарушение сознания и заподозрили инсульт, однако клиническое обследование не подтвердило этот диагноз.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ссылаясь на башкирских врачей, сообщил, что в крови писателя в момент госпитализации был высокий уровень сахара.

17 апреля по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой состоялась телемедицинская консультация по поводу состояния Быкова с участием главных специалистов министерства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По итогам консультации главный реаниматолог России Игорь Молчанов исключил возможность перевода пациента в Москву, поскольку слишком велики риски в связи с транспортировкой.

Источник фото: wikimedia. org

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Темы Дмитрий Быков Игорь Молчанов Вероника Скворцова
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