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Источник Правда.Ру

Павел Пятницкий вышел из состава ОНК Москвы

Происшествия

Оскандалившийся в прошлую пятницу член Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Павел Пятницкий обратился в Общественную палату России с просьбой прекратить его полномочия в качестве члена ОНК.


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"Убежден, - пишет Пятницкий на имя секретаря ОП Валерия Фадеева, - что в связи с совершением мной противоправных действий, я не имею морального права оставаться в составе ОНК Москвы".

Как сообщил "Правде.Ру" председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин, в будущий вторник комиссия по этики ОНК собиралась проголосовать под рекомендацией прекратить полномочия Пятницкого в связи с дискредитацией как его лично, так и комиссии в целом.

"Козыряние Пятницким членством в общественной наблюдательной комиссии при задержании могло быть неким способом давления на полицейских, а обещание проверять их и дальше - тем более", - заявил Горшенин.

Напомним, поздней ночью с пятницы на субботу Павел Пятницкий, празднующий день рождения одного из членов Общественной палаты России, в сильном подпитии вышел на Цветной бульвар, достал пневматическое оружие и начал стрелять в воздух, споря с неустановленным лицом. При задержании оскорблял сотрудника полиции наименованием "страшный лейтенант".

Еще до утверждения Пятницкого членом ОНК Москвы Общественной палатой России появлялись сообщения о возможных вымогательствах с его стороны родственников подследственных. На одном из своих заседаний коммиссия по этике ОНК Москвы уже делала предупреждение этому своему члену.

Ранее стало известно, что Пятницкий написал заявления с просьбой сложить с него полномочия члена общественных советов при Уполномоченном по правам ребенка России и управления судебных приставов по г. Москве. 

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