СМИ: депутата Милонова избили на штрафстоянке в Санкт-Петербурге

Депутата Государственной Думы России Виталия Милонова избил сотрудник одной из штрафстоянок Санкт-Петербурга вечером в субботу, 13 апреля.
По данным телеканала "РЕН ТВ", конфликт между депутатом и работником спецстоянки разгорелся из-за расположенной на парковке машины. Интернет-портал Baza уточняет, что Милонов приехал забрать задержанный автомобиль своего товарища. Депутат предъявил работникам свое удостоверение, однако те не обратили на него внимания и попытались вытолкнуть Милонова за территорию. Во время чего старший администратор нанес депутату телесные повреждения, степень тяжести которых неизвестна.
"Обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация - наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать", - написал позднее в своем Instagram Милонов.
В свою очередь портал FlashNord добавляет, что, по словам работников штрафстоянки, Милонов со своим приятелем пытались забрать машину без соответствующих документов. Никто из сотрудников не бил депутата, его прищемило дверью в тот момент, когда он попытался проникнуть в административное помещение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виталий Милонов выступил за право правительства любого государства в мире принять в свои ряды человека с помутнением рассудка.
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